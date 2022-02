Vier Pokémon Day met deze cadeautjes

Om Pokémon Day te vieren, komen er op allerlei Pokémon games leuke updates of cadeautjes. Hieronder een kort overzicht.

The Pokémon Company kwam gisteren met een Pokémon Presents om Pokémon Day te vieren. Er werd veel aangekondigd. Zo komen er twee compleet nieuwe Pokémon games uit dit jaar en kreeg Pokémon Legends: Arceus een update. Dat was echter nog niet alles, want ook andere games krijgen updates.

Pokémon GO krijgt er een generatie Pokémon bij vanaf 1 maart. De Alola Regio uit Sun & Moon komt namelijk naar de mobiele app.

Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl spelers kunnen een Mystery Gift ontvangen. In een speciale brief van Professor Oak moeten we op zoek naar de mythische Pokémon, Shaymin.

Pokémon Masters EX bestaat 2,5 jaar! Iedereen ontvangt 3000 gems en kunnen gratis, 10 sync pairs scouten. Verder dragen May, Skyla en Raihan andere outfits dan normaal om de mijlpaal te vieren.

Pokémon Café ReMix heeft drie evenementen. Let op, sommige bonussen zijn maar tijdelijk te ontvangen.

– Een Bulbasaur kroontjes outfit (tot en met 8 maart).

– Kans op een shiny Piplup (tot en met 1 maart).

– 11x de nieuwe bezorgservice gratis uitproberen (tot en met 8 maart)

Last but not least komen er in Pokémon Unite ook flink wat veranderingen. Je kunt bijvoorbeeld meteen aan de slag met de mythische Pokémon Hoopa. Om Pokémon Day verder te vieren krijg je tot en met 14 maart iedere dag een log-in bonus en komt Duraludon binnenkort naar de game.

