Vier nieuwe IP in ontwikkeling bij Xbox Games Studios

Tijdens een podcast van GameOnDaily laat Window’s Central Gaming Miles Dompier doorschemeren dat er maar liefst vier nieuwe IP bij Xbox Game Studios in ontwikkeling zijn.

Dompier had echter geen verdere details over deze games, behalve dat de game van Kojima daar niet tussen staat en dat er drie nieuwe games en één spin-off van een alreeds bestaande franchise in ontwikkeling zijn. Microsoft heeft overigens nog niet gereageerd op dit gerucht en we verwachten, met de E3 om de hoek, dat ze dit ook niet zullen doen. Neem het geheel dus vooralsnog met een korrel zout.

“Drie hiervan zijn nieuwe IP’s, één is een spin-off van een bestaand IP […]. Ik zal zeggen, een van hen is niet iets dat ik ooit had kunnen bedenken door dit team en dit genre. Dus van een van hen was ik ECHT geschokt in termen van wat het is, wat de reikwijdte ervan is en wie het maakt. “