Vier het 25-jarige jubileum van Crash Bandicoot

Dit jaar vieren we het 25-jarige bestaan van onze favoriete buideldas: Crash Bandicoot! Afgelopen jaar mochten we al van de nieuwste editie genieten, maar het wordt ons nog mooier gemaakt.



Er wordt namelijk een anniversary, uh, Crashiversary Bundle uitgebracht voor de Nintendo Switch en Playstation 4/5. Zullen we het nog net een beetje beter maken? Deze toffe bundel is per vandaag al beschikbaar!

In deze bundel vinden we de volgende games:

Crash Bandicoot N’Sane Trilogy

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Crash Team Racing: Nitro Fueled

Dat is dus een enorme berg aan toffe gameplay. Wees er wel snel bij, de Crashiversary Bundle is nu nog €60,- maar zal snel weer naar zijn normale prijs van €99,- teruggaan.