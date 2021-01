Animal Crossing: New Horizons voor de Nintendo Switch ontvangt regelmatig gratis updates die evenementen en vernieuwingen aan de game toevoegen.

Deze nieuwste update levert een kleurrijk Carnaval-evenement, nieuwe seizoensvoorwerpen, nieuwe emoties en nieuwe voorwerpen om aan te schaffen. Bekijk het allemaal alvast in de nieuwe trailer.

De nieuwe update verschijnt op 28 januari en voegt het volgende toe aan de game:

• Carnaval-evenement – Zet je eiland op z’n kop met een kleurrijk Carnaval-evenement vol dansende eilandbewoners en vliegende veren. Op 15 februari arriveert de danser Pavé op het plein** om confetti en de geest van carnaval te verspreiden. Alleen op die dag kunnen spelers met hun net de kleurrijke veren vangen die over het eiland zweven en deze bij Pavé inleveren om een passievol dansnummer te krijgen. Met name de regenboogveren schijnen nogal zeldzaam te zijn, dus zorg dat je die vangt en bij Pavé inlevert. Spelers kunnen ook vrienden uitnodigen op hun eiland of andere eilanden bezoeken om samen deel te nemen aan de festiviteiten.***

• Nieuwe reacties – Om uitdrukking te geven aan de feestelijke sfeer, kunnen spelers tijdelijk en tegen betaling van klingels een set met emoties voor carnaval aanschaffen bij de balie van Nooks Hoek, inclusief de emoties Swingende heupenpas, Swingende hinkpas, Pavé-pas en Confetti.

• Nieuwe kostuums – Vanaf 1 februari zijn tijdelijk Carnaval-kostuums beschikbaar in de winkel van de zusjes Able, zodat spelers in stijl verder kunnen feesten.

• Seizoensvoorwerpen – In Nooks Hoek komen nieuwe seizoensvoorwerpen beschikbaar. Spelers kunnen alvast een voorproefje nemen op Valentijnsdag met chocoladeharten en hartvormige boeketten, die te koop zijn van 1 februari tot 14 februari. Tijdens bepaalde periodes in januari en februari komen ook voorwerpen beschikbaar die zijn gerelateerd aan Maannieuwjaar en Americanfootballfeest.

Daarnaast is vanaf 26 maart een Animal Crossing Sanrio Collaboration Pack te koop bij sommige Europese winkels en online. Het Animal Crossing Sanrio Collaboration Pack bevat alle zes amiibo-kaarten uit deze unieke Sanrio Collaboration-serie. Deze vrolijk versierde amiibo-kaarten zijn te gebruiken in compatibele games. Meer details hierover worden later onthuld.

Een volgende update voor Animal Crossing: New Horizons is gepland voor maart, dus houd het nieuws op onze site in de gaten voor verdere details.