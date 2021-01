Vicarious Visions samengevoegd aan Blizzard

Vicarious Visions, bekend van de remake van Tony Hawk Pro Skater 1 + 2, is door Activision aan Blizzard samengevoegd en zou mogelijk aan een Diablo 2 remake kunnen werken.

Activision Blizzard bevestigd de samenvoeging van het 200 man tellende team aan GI.biz en dat zij ‘volledig gewijd zijn aan bestaande Blizzard-games en -initiatieven.’

Dit betekent dat de studio niet langer een hoofdontwikkelaar zal zijn als het gaat om het maken van games.

“Na enige tijd samen te hebben gewerkt met Vicarious Visions en een geweldige relatie te hebben ontwikkeld, realiseerde Blizzard zich dat er een mogelijkheid was voor de studio om langdurige ondersteuning te bieden”,

vertelde een vertegenwoordiger aan GI.biz.

Activision Blizzard heeft niet onthuld waar het team aan heeft gewerkt, maar een Bloomberg-rapport heeft er misschien licht op geworpen. Volgens het rapport werkt Vicarious Visions sinds 2020 aan de Diablo-franchise met Blizzard, met name aan een remake van Diablo 2. Het rapport stelt dat de remake oorspronkelijk in ontwikkeling was bij Blizzard’s Team 1, dat onder andere verantwoordelijk was voor Warcraft 3: Reforged . Vanwege glitches en ontbrekende functies was de game niet zo succesvol als gehoopt.

Om herhaling van deze fouten te voorkomen, werd het team uit de Diablo 2-remake gehaald en overgedragen aan het Diablo 4-team. Het bedrijf schakelde vervolgens Vicarious Visions in om te helpen werken aan de remake, die bekend stond als Diablo 2: Resurrected.

Een woordvoerder van Blizzard weigerde commentaar te geven op de huidige projecten van Vicarious Visions aan Bloomberg, maar verklaarde alleen dat de studio Blizzard al enige tijd steunde.

Vicarious Visions werd in 2005 overgenomen door Activision en heeft gewerkt aan titels als Guitar Hero, Tony Hawk, Crash Bandicoot, Marvel Ultimate Alliance 2, Skylanders en als ondersteuningsteam voor Bungie op Destiny 2.