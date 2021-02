Verwacht voorlopig geen ‘geüpgraded’ Nintendo Switch

Nintendo heeft tijdens de presentatie van haar kwartaalcijfers nogmaals benadrukt dat er voorlopig geen plannen zijn om met een verbeterde versie van de Nintendo Switch te zullen komen.

Gedurende een Q&A heeft Nintendo formeel laten weten dat er geen upgrade voor de Nintendo Switch in de komende 12 maanden zal komen. Bloomberg’s Takashi Mochizuki was aanwezig en hoorde dat Nintendo ‘voorlopig geen aankondigingen’ wat betreft nieuwe apparaten in de planning heeft.

Dit wordt ook door industrie-insider Dave Gibson bevestigd, die schrijft dat Nintendo geen plannen heeft voor nieuwe hardware. Het enige wat er vooralsnog aankomt zijn de Monster Hunter Rise en Mario rood-blauw varianten van de huidige Switch.Nintendo Switch bundel in Mario kleuren. Gibson merkt overigens wel op dat het opmerkelijk is dat Nintendo geen upgradeplan heeft, maar wel de voorraden van de console naar beneden wil schroeven.

Echter meldde Doug Bowser onlangs nog dat de Nintendo Switch op de ‘helft van diens levenscyclus’ is en wuifde hij berichten over een upgrade van de hand.

Vorig jaar werd er namelijk gesuggereerd dat Nintendo aan uitgevers en ontwikkelaars had gevraagd om games voor de Switch ‘4K ready’ te maken. Echter blijkt dit dus niet (helemaal) waar te zijn.