Vertigo Games komt in zomer 2021 met co-op VR-FPS After The Fall

Vertigo Games, de in VR gespecialiseerde uitgever en ontwikkeltak van de Koch Media Group, maakt vandaag bekend dat hun volgende VR-titel After the Fall in de zomer van 2021 zal verschijnen voor PlayStation VR, PC VR en nog niet aangekondigde VR-platformen.

Vertigo Games is met name bekend van hun platina-verkopende VR-FPS Arizona Sunshine. Met deze nieuwe game in het VR-FPS-genre brengen ze hectische coöp-actie voor 4 spelers naar VR-gamers van over de hele wereld. In de game moeten spelers samen met hun vrienden proberen te overleven in een vijandig en evoluerend, post-apocalyptisch Los Angeles.

After the Fall is vanaf de grond opgebouwd voor een gelijktijdige release op verschillende VR-platformen, met volledige cross-platform-ondersteuning van de co-op multiplayer voor 4 spelers, en ondersteuning van een breed scala aan VR-speelstijlen, zodat zowel ervaren VR-gamers als VR-nieuwkomers kunnen genieten van een meeslepende sensatie in de geïnfecteerde, stedelijke woestenij van het Los Angeles van de jaren 80, samen met vrienden of solo.

“Sinds de eerste conceptfases draaide After the Fall al om de samenwerking tussen VR-gamers – ongeacht het systeem waarop ze spelen – door volledige cross-platform multiplayer-functionaliteit. In een tijd van wijdverbreid sociaal isolement voelt dat doel relevanter dan ooit,”

aldus Richard Stitselaar, Studio Director bij Vertigo Games.

“We zetten nu met veel plezier de volgende stap in onze campagne, waarbij we meer spelers uitnodigen in de game. In de aanloop naar de lancering zullen we nog meer details over de game onthullen.”

After the Fall maakt volledig gebruik van VR-motion-controls om je het gevoel te geven dat je een tamelijk overpowerde actieheld uit de jaren 80 bent, die zich staande moet houden tijdens hectische gevechten die je met echte bewegingen bestuurt. Spelers kunnen zich op vijandelijk terrein begeven met teams van 4 spelers, of vergezeld door computergestuurde teamgenoten, om met een arsenaal van even unieke als dodelijke wapens te strijden tegen de hordes van snowbreed – bloeddorstige ondode wezens die de mensheid onder de grond hebben gedreven – dit alles om de mensheid weer een dagje langer te laten overleven.

After the Fall is ontwikkeld door Vertigo Studios (Arizona Sunshine) en wordt uitgegeven door Vertigo Games. De game komt in de zomer van 2021 naar PlayStation VR, PC VR en nog niet aangekondigde VR-platformen.