Verschijnt Gran Turismo 7 al in de lente van 2021?

Vorig jaar werd tijdens de PlayStation 5 event Gran Turismo 7 aangekondigd. We kregen toen geen releasedatum mee. Het is goed mogelijk dat het racespel al deze lente uit wordt gebracht!

Dit geeft autowebsite Goodwood Road & Racing aan in een overzicht van beste racespellen in 2021. In het eerste opzicht lijkt dit een rare bron te zijn, maar Goodwood heeft in het verleden een Hillclimb Event georganiseerd voor Gran Turismo 6, dus ze zijn niet onbekend met het spel en het ontwikkelteam. Voorlopig is dit de enige bron die een releasewindow aangeeft die zo dichtbij is en Gran Turismo spellen staan er bekend om dat ze uitgesteld worden, maar wie weet!

Denk jij dat Gran Turismo 7 deze lente al op de PlayStation 5 verschijnt? Laat het ons weten!