Ga terug naar de jaren 50 in First Class Trouble, waar het je taak is om mensen om te leggen, zonder dat ze weten dat jij de schurk bent.

In een groep mensen is één iemand de Persanoid, iemand met een dubbele rol. Deze stiekeme moordenaar heeft als taak om zoveel mogelijk mensen om te leggen. Dit kun je doen door het alleen op te nemen tegen de groep burgers, of door hulp te vragen. Maar let op, ook jij kan te grazen genomen worden.

Ga aan de slag met deze verraderlijke game per 2 november.