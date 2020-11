Verkoopcijfers Marvel’s Avengers vallen tegen

Square Enix heeft de begroting van de eerste helft van dit fiscale jaar vrijgegeven. Het ziet er echter naar uit dat de verkoopcijfers van Marvel’s Avengers tegen vallen.

Volgens de begroting zorgde dit jaar alleen releases als Final Fantasy 7 Remake en Marvel’s Avengers voor een toename in de omzet. Een toename is altijd goed nieuws, maar het ziet er naar uit dat Marvel’s Avengers niet de verwachte opbrengst heeft opgebracht.

Zo rapporteerde de uitgever in het eerste gedeelte van het jaar een netto verkoop van $330,1 miljoen en $96,8 miljoen aan operationeel inkomen. Echter, in het tweede gedeelte van het fiscale jaar waarin Marvel’s Avengers uitkwam was dit 229,4 miljoen. Bovendien was er een verlies van meer dan $48,4 miljoen in operationeel inkomen.

Ondanks dat Square geen verkoopcijfers van Marvel’s Avengers heeft vrijgegeven heeft videogame analist David Gibson gezegd dat het ‘maar 60% van de verwachting was’. Verder heeft de game maar rond de drie miljoen exemplaren verkocht.

De next-gen release is verplaatst naar 2021 zodat het team een ‘next-gen ervaring kan geven die laat zien wat dit spel hoorde te zijn’. Naast deze uitstelling is de Kate Bishop DLC ook naar volgend jaar verplaatst.

Crystal Dynamics heeft toegegeven dat de release van de game niet zonder turbulentie” is verlopen. Verder erkende ze dat een aantal problemen afbreuk deden aan het genot van de game.

Onze redacteur Boyd schreef over zowel de single player campaign als de multiplayer modus (Avengers Initiative) een review.