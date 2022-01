Verken Habitat en nog veel meer tijdens het Apex Legends Dark Depths Event

EA en Respawn Entertainment hebben vandaag het Apex Legends Dark Depths Event aangekondigd, dat begint op 11 januari en doorloopt tot 1 februari.

Het in-game evenement introduceert een nieuwe Arenas-map, thematische cosmetische items en diverse Flash Events.

Een gedetailleerd overzicht van wat spelers te wachten staat:

• Nieuwe Arenas-map: Habitat – Early IMC-onderzoeksgroepen kwamen er tot hun verrassing achter dat een grote populatie lokale Leviathans naar Habitat 4, een van de kleinste eilanden in de New Antillia-archipel, was getrokken. Het eiland werd daarna tot ethologische basis aangewezen om het gedrag van de monsters te bestuderen. Habitat 4 is gevuld met spannend terrein dat in de loop der tijd is geërodeerd en getransformeerd. Je vindt hier een grote waterval, samen met de Cave en het Nest, die aan zich weerszijden van het eiland op hoger terrein bevinden. Op de nieuwe map kun je slides en snelle ontsnappingen maken, zodat Legends hun team snel kunnen ondersteunen als ze worden gesplitst of overweldigd.

• Flash Events – Elke week kunnen Legends uitdagingen overwinnen om een nieuwe set unieke prijzen en badges te ontgrendelen. Belangrijke prijzen zijn onder andere Apex Packs, holosprays, skins en nog veel meer.

• Thematische cosmetische items – Krijg toegang tot thematische cosmetische items die Legends in verschrikkingen uit de diepte veranderen. Spelers kunnen Legendary skins aanschaffen voor Ash, Horizon, Lifeline en Fuse.

• Dark Depths Packs – Spelers kunnen tijdelijke Dark Depths Packs verzilveren voor 400 Apex Coins en toegang krijgen tot cosmetische items, weapon charms, trackers en nog veel meer. De packs bieden gegarandeerd toegang tot één niet-identiek thematisch item, dat ook gemaakt kan worden met crafting metals.