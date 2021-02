Verken een uitgestorven ruimtestation in Hellpoint

Sci-fi RPG Hellpoint is sinds gisteren beschikbaar voor verschillende platforms. En om dat moment niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, heeft Cradle Games nu een trailer gepubliceerd.

Hellpoint is een duisterse Souls-like RPG die zich afspeelt op verlaten ruimtestation Irid Nova. À la Doom is ook in deze game de wetenschap iets te ver gegaan, met een occulte ramp als gevolg. Aan jou de taak om uit te zoeken hoe dit precies heeft kunnen gebeuren.

De game is nu uit voor Microsoft Windows, Linux, MacOS, PlayStation 4 en Xbox One en Nintendo Switch. Een hele opluchting voor zowel uitgever als ontwikkelaar. Hellpoint werd vorig jaar namelijk nog uitgesteld vanwege het coronavirus.

Bekijk hieronder de trailer.