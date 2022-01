Verken de wereld van Pokémon Legends: Arceus

Nintendo toont een nieuwe trailer van Pokémon Legends: Arceus, waarin de Hisui regio wordt getoond.

Hoewel de trailer volledig in het Japans is, kan je al wel genieten van de wereld die je zometeen kan verkennen in Pokémon Legends: Arceus. Er wordt getoond hoe je kan rondsluipen, hoe je de wereld kan verkennen en hoe je de hulp van jouw Pokémon kan vragen. De beelden zien er in ieder geval veelbelovend uit, vooral als er rekening wordt gehouden met de matige hardware van de Nintendo Switch.

Pokémon Legends: Arceus is een spin-off game die op 28 januari 2022 zal verschijnen op de Nintendo Switch. Hoewel men eerst dacht dat het om een open wereld spel zou gaan, is dit reeds ontkracht door de Pokémon Company. De game lijkt meer op Monster Hunter, waarin je op basis van missies de wereld in delen zal bezoeken.