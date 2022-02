Verfilming It Takes Two in de maak

It Takes Two, de co-op game die vorig jaar nog Game of the Year won bij de game-awards, gaat verfilmd worden.

Website Variety kwam met dit nieuws naar buiten. Ontwikkelstudio DJ2 Entertainment heeft de film- en Tv-rechten van het spel gekocht. Het is nog niet helemaal duidelijk welk medium precies gebruikt gaat worden om It Takes Two naar het grote of kleine scherm te brengen. DJ2 heeft meerdere gameprojecten lopen, zo werken ze aan televisieseries gebaseerd op Disco Elysium en Sleeping Dogs.

De It Takes Two-film heeft nog geen releasedatum of regisseur.