Veel van Horizon Forbidden West getoond

Sony heeft de State of Play van vanavond gewijd aan Horizon: Forbidden West, het vervolg op het succesvolle eerste deel Zero Dawn. We hebben veel gameplay gezien en er zijn veel sappige details gegeven. Check het hier allemaal!

We beginnen meteen met de gameplay waarin de grafische kracht van de Playstation 5 direct duidelijk is. De eerste beelden zijn ongelooflijk mooi. In de video zien we al snel protagonist Aloy, die op weg is om een oud-bondgenoot Erend te helpen, wie uiteraard gevangen is genomen. We krijgen meteen met allerlei nieuwe elementen te maken. We zien direct nieuwe robots, zoals een soort raptor een Tremortusk, een olifant.Tijdens haar ontsnap poging heeft ze meer mogelijkheden om te klimmen en maakt ze slim gebruik van haar pullcaster, een handige haak die ze kan afvoeren en zichzelf naar andere plekken kan trekken. Met haar nieuwe shieldwing kan Aloy nu van grotere hoogtes naar beneden glijden. Handig om te ontsnappen en om vanaf de lucht je vijanden te verassen.

Veel van de wapens uit het eerste deel zien we ook weer terug, zoals de boog, haar speer en de slingshot. Er zijn echter ook een hoop nieuwe opties om vijanden te vernietigen, zoals rookgranaten en een launcher om speren af te vuren met bijvoorbeeld explosieven. Ook helemaal nieuw is de mogelijkheid om te zwemmen en lekker kopje onder te gaan. Aloy kan met een handig maskertje lang onderwater blijven en zo vijanden uit de weg blijven, of gebruik maken van de krachtige stroming om ergens snel te komen.

In dit tweede deel gaat Aloy, zoals de titel al doet vermoeden, naar het westen van de vormalige VS. Ze is met Erend op een missie in wat ooit San Fransisco was. Het is meteen ook aan de omgeving zichtbaar dat het een wat warmer gebied lijkt te zijn, het is veel tropischer. Maar het is niet allemaal zonnig, er komt een hevige storm aan die meer brengt dan alleen slecht weer: een vieze rode schimmel die rap om zich heen grijpt. Het maakt nog meer van de wereld kapot en Aloy wilt dit graag verhelpen. Kijk vooral zelf naar de video hieronder en laat ons weten wat jij er van vond! Wij zijn in ieder geval vast razend enthousiast.