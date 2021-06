Veel updates aan bestaande Ubisoft-games

Ubisoft wilt naast nieuwe games uitbrengen ook graag hun bestaande games blijven voorzien van updates.

Als eerste krijgt de racer Trackmania een aantal leuke toevoegingen in een zomers jasje. Zo is het straks mogelijk om over het water te stuiteren én om in het water te duiken. De volgende game die van een leuke update wordt voorzien is Brawlhalla, waar de Teenage Mutant Ninja Turtles aan worden toegevoegd. De vier broertjes zijn allemaal speelbaar, met bijbehorende wapens en pizza.

The Crew 2 wordt ook voorzien van wat nieuwe items, zo komen er een aantal toffe nieuwe wagens bij. Watch Dogs Legion krijgt een wat grotere update in de vorm van nieuwe DLC, Bloodline genaamd. Deze komt op 6 juli uit. Als laatste zien we Ghost Reacon Breakpoint nog voorbij komen. De franchise bestaat dit jaar 20 jaar en dat is ongetwijfeld een reden voor een leuke update. Wat dat zal zijn, wachten we geduldig af.