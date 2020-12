Veel oude bekende keren terug voor nieuwe Mass Effect

BioWare liet tijdens de Game Awards de eerste teaser voor de nieuwe Mass Effect zien. In een aantal Tweets blijkt dat een aantal oude bekende terug keren voor deze Sci-fi RPG.

In een aantal Tweets (gespot door Game Informer) bevestigd project leider Michael Gamble dat een aantal veteranen van BioWare terugkeren voor het nieuwste deel van Mass Effect. Zo werden Dusty Everman, Parish Ley, Brenon Holmes en Derek Watts genoemd.

Everman werkte tussen 2003 en 2015 in diverse functie voor het designen van de games bij BioWare en verliet deze vervolgens om een eigen studio te beginnnen. Echter is Everman in oktober teruggekeerd, maar nu als ‘principal narrative designer’.

Creative director Parish Ley werkt inmiddels al 14 jaar bij de ontwikkelaar en heeft aan de originele Mass Effect trilogie gewerkt en sinds 2014 aan Anthem. Nu keert zij terug voor de nieuwe game.

Derek Watts zal voor die game verantwoordelijk zijn voor alle art, een taak die hij al sinds de eerste Mass Effect vervuld. Dit nieuws komt overigens wel net na er bekend werd gemaakt dat een aantal topmannen BioWare hebben verlaten.

