Veel nieuwe info over Pokémon Unite

Als je dacht dat het niet gekker kon worden met Pokémon, krab dan nog maar eens achter de oren. Met Pokémon Unite gaan we namelijk in moba-style, denk aan League of Legends, het gevecht aan.

Het is eerder al aangekondigd in een Nintendo Direct dat Unite er aan zat te komen, maar veel meer dan een ‘5v5 mulitplayer’ was nog niet bekend. Gisteren heeft Nintendo echter wat meer naar buiten gebracht omrent de game.

Voorafgaand aan het spel kiest iedere speler een Pokémon. Je vecht hier het gehele potje mee. Tijdens het vechten krijg je XP, waarna je Pokémon uiteindelijk in level stijgt en zelfs evolueert. Je leert nieuwe krachten en kunt je Pokémon items geven om bij zich te houden. Naast de tegenstanders lopen er ook wilde Pokémon rond. Het verslaan hiervan levert ook weer punten op.

Maar hoe win je nu een potje? Door het verslaan van vijanden, zowel wilde als door andere bestuurde Pokémon, geven Aeos energie . Deze energie deponeer je in de zogenoemde ‘goal-zones’ van het andere team, wat je punten op levert. Het team wat aan het einde de meeste punten heeft is de winnaar. Je gaat dus op zoek naar een goede mix van aanvallen en je eigen goals verdedigen.

De game wordt ontwikkelt door zowel The Pokémon Company als door Timi Studios, een dochterbedrijf van Tencent. Bij release in juli is de Pokémon Unite voor de Nintendo Switch, de Android- en iOS-versie komt naar verwachting in september. Uiteindelijk zal de game ook over crossplay beschikken. Voor meer uitleg kun je op de officiële website terecht.