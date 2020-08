Veel informatie over Baldurs Gate 3 onthuld

Gisteravond is tijdens de Panel From Hell veel nieuwe informatie over de aankomende game Baldurs Gate 3 vrijgegeven. Tevens weten we wanneer we zelf met de game aan de slag mogen.

De panel begint met de opening cinematic, welke we al een keer eerder hebben gezien. Er is echter wat extra’s toegevoegd, wat nog niet eerder getoond is. Het begint dus al goed! Er wordt vervolgens door Chris Perkins (Wizards of the Coast), Swen Vincke (Larian Studios) en Adam Smith (Larian Studios) uitgebreid uitleg gegeven over wat we precies zien en wat we kunnen verwachten.

Nog veel belangrijker is natuurlijk de release date. Of in dit geval, de start van Early Access. Op 30 september zal de game in Early Access gaan via Steam en is Baldurs Gate 3 in principe door iedereen te spelen. De vroege toegang houdt vaak wel in dat je nog tegen bugs aan kunt lopen, dus in hoeverre dat wenselijk is voor iedereen, is maar de vraag.

Als je nog een uur of anderhalf over hebt en je bent fan van Baldurs Gate of Dungeons and Dragons, dan raad ik je erg aan om te kijken. De panel zit vol met nerd humor en er komt veel nieuwe informatie over de game vrij. Je vindt de video hieronder.