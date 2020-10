Vanaf 30 november griezelen in psychologisch horrorspel Visage

Het spel mag dan al twee jaar in Early Access verkeren, maar er lijkt toch licht aan het einde van de tunnel: eind volgende maand wordt het spel dan eindelijk officieel uitgebracht.

Visage is een first person horrorspel waarin je in een huis rondloopt waar vroeger vreselijke dingen zijn gebeurd. Het huis lijkt ook steeds te veranderen en is bezeten door boze geesten. Het is aan de speler om de waarheid achter de verschrikkingen te onthullen, terwijl je ook hard je best moet doen om niet te sterven door spoken en ander gespuis. Geesten kan je van je afhouden door jouw mentale gezondheid intact te houden, dus probeer als speler niet te bang te worden en vermijdt duistere plekken!

Al sinds begin oktober 2018 is het spel te koop op Steam, maar verkeerd het in een Early Access staat. SadSquare Studio, een team dat bestaat uit 5 man, is al twee jaar druk bezig om Visage een zo griezelig mogelijke ervaring te maken. In 2016 begon de Kickstarter al om het project te kunnen financieren, waarmee ze zo’n 84.000 dollar konden opbrengen vanuit 3200 donaties. De Early Access was al te koop voor 20 euro, maar het lijkt erop dat Visage bij release zo’n 35 euro zal kosten. Bekijk hieronder de officiële release trailer!