Vampyr is al sinds 2018 speelbaar, maar dat wil niet zeggen dat het spel geen plekje verdient onder de current-gen consoles. Ontwikkelaar Dontnod Entertainment moet hetzelfde gedacht hebben, aangezien ze een next-gen update voor de game hebben gemaakt.

Deze update is dus vanaf nu uit. Vampyr zal daarmee speelbaar zijn op de PS5 en Xbox Series X/S. Via onderstaande trailer zijn er meer details over te vinden. Wil je overigens weten of het spelen de moeite waard is? Check dan onze review.