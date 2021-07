Vampire: The Masquerade – Swansong uitgesteld naar 2022

Vampire: The Masquerade – Swansong zal dit jaar niet meer het levenslicht zien. Dit maakte Nacon bekend tijdens haar Connect-livestream.

Nacon probeerde de pijn wel te verzachten door meteen een nieuwe trailer voor de game te tonen. Deze zet het personage Caleb in de spotlight. Het spel wordt verwacht voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch en de Epic Game Store.

Swansong is overigens slechts één van de drie Vampire: The Masquerade-games die in ontwikkeling zijn. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 en Vampire: The Masquerade – Bloodhunt zijn ook in ontwikkeling.