Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 opnieuw uitgesteld

Het ziet er naar uit dat Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 wéér uitgesteld is.



Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 komt waarschijnlijk niet meer in de eerste helft van 2021 uit. Dat meldt de ontwikkelaar Paradox.

Het nieuws kwam naar buiten in een interview van de Zweedse financiële website Placera. Volgens de CEO van Paradox zijn de PlayStation 5 en Xbox Series X versies verantwoordelijk voor de vertraging.

“Ik denk niet dat de game in de eerste helft van het jaar uitkomt, maar we zullen zien. Het schema van Bloodlines 2 is beïnvloed door zowel uitval van personeel als de pandemie. Door de vertragingen heeft Paradox er voor gekozen om de game ook op de nieuwe console generaties welke recentelijk zijn uitgebracht uit te brengen. Het overbrengen heeft bijgedragen aan de uitstelling van de lancering.”

“Om voor de volgende generatie te ontwikkelen heb je development kits nodig van de makers. En ik ben er best zeker van dat Sony en Microsoft door de pandemie zijn beïnvloed, want zij hadden niet zoveel development kits “ aldus CEO Ebba Ljungerud.

Oorspronkelijk zou de Bloodlines 2 begin 2020 uitkomen, maar deze uitgesteld tot later in het jaar. Vervolgens werdt de game in augustus uitgesteld tot ergens in 2021.

Wat betreft uitval in personeel refereert Ljungerud naar het schandaal met Chris Avellone omtrent seksueel misbruik wat resulteerde in het verwijderen van al zijn werk in Bloodlines 2. Vervolgens werdt er aangekondigd dat het team hun verhaaldesigner Brian Mitsoda en creative director Ka’ai Cluney kwijt waren.

