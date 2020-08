Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 komt pas volgend jaar uit

Paradox Interactive en Hardsuit Labs hebben naar buiten gebracht dat Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 weer zal worden uitgesteld, ditmaal naar 2021.

Eind vorig jaar werd al bekendgemaakt dat het vervolg op de cult classic niet begin 2020 zou uitkomen, maar ergens ‘aan het einde van 2020’. Vandaag hebben de uitgever en studio via Twitter laten weten dat de releasedatum wederom vooruit is geschoven:

Today we have an important announcement in regards to the release date of Bloodlines 2. pic.twitter.com/M3xR5qOOpN — Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) August 11, 2020

De beslissing tot het uitstellen van de release is genomen omdat ‘de ambities en de kwaliteitslat hoog liggen’, waardoor er meer tijd nodig is om het spel af te ronden om zo een waardig vervolg te krijgen op Vampire: The Masquerade – Bloodlines, de RPG die in 2004 uit werd gebracht op PC. Er is verder geen harde datum uitgesproken, alleen dat we het spel volgend jaar kunnen verwachten.

Fans zullen dus nog even moeten wachten op het langverwachte vervolg, maar als het aan de studio ligt, zullen ze zorgen voor een waardig vervolg!