Vampire: The Masquerade battle royale aangekondigd

Er komt volgend jaar een nieuwe battle royale game gebasseerd op Vampire: The Masquerade. Deze wordt op dit moment gemaakt door ontwikkelaar Sharkmob.

De game werdt middels een korte CG trailer aangekondigd welke je hieronder kunt bekijken. Er wordt vrij weinig in prijsgegeven, maar de tweeëndertig seconden aan beeld geven wel een goede sfeerimpressie. Paradox Interactive zal de game gaan uitgeven, wat overigens niet zo verbazend is. Zo heeft de uitgever ook sinds 2018 een aandeel in Hardsuit Labs, de ontwikkelaar van Vampire: The Masquerade Bloodlines 2. Dus het is niet vreemd dat ze wat extra profijt willen halen uit de rechten.

De trailer geeft de indruk dat men als vampieren speelt die bovennatuurlijke krachten gebruiken en bewapend zijn met messen, pistolen en andere wapens. De in Londen en Malmo gevestigde ontwikkelaar heeft nog geen andere games uitgebracht. Echter staat er een hoop bewezen talent achter het roer. Zo is het opgericht door ex-werknemers van zowel Massive Entertainment als IO Interactive. Bovendien zijn zo ook bezig met twee andere AAA kwaliteit projecten die aangedreven worden door de Unreal Engine.

“Ervaar de volgende zinderende evolutie van Battle Royale multiplayer actie games dat zich in het universum van cult classic Vampire: The Masquerade afspeelt waar vampier sektes oorlog voeren op de daken van Praag,”

aldus de game beschrijving.

“Kies je speelstijl, ga solo of tezamen, vechtend met rivalen en het vijandige entiteit die alle vampieren wil vernietigen. Gebruik je bovennatuurlijke krachten, wapens en bloed om sterker te worden om te jagen, vechten en de nacht te overleven.”

De battle royale game staat gepland voor release in het eerste kwartaal van 2021. Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 is eerder al verzet naar 2021. Kortom, het wordt een goed jaar voor vampier fans!