Valve test nieuwe Downloads-pagina en Storage Manager

Valve heeft weer een berg nieuwe functies naar de bèta-client gestuurd om uitgebreid te testen. Ditmaal mogen krijgen we een vernieuwde versie van de Downloads-pagina te zien en de nieuwe functie Storage Manager.

De huidige pagina waar je de Downloads kunt bijhouden is ook wel aan vervanging toe. Gelukkig denkt Valve er hetzelfde over, de pagina is namelijk helemaal op de schop genomen. Het nieuwe design focust zich op sterke Calls to Action, wat inhoudt dat duidelijk moet zijn welke game er gedownload of geupdate wordt. Dit doen ze door de header te voorzien van keyart of een logo van de game.

Naast het downloaden van de gegevens wordt nu ook getoond hoe het installeren op de schijf vordert. Eerder zagen we dit niet, waardoor het leek alsof updates of installatie al klaar waren terwijl ze eigenlijk nog schijfruimte moesten indelen.

Daarnaast heeft Steam een ‘verborgen’ functie toegevoegd; de Storage Manager. Deze staat niet vernoemd bij de patch notes maar is desondanks toch terug te vinden, zo ontdekte PCGamer. De Storage Manager maakt het mogelijk om te zien welke games op welke schijf geïnstalleerd staan. Je kunt ze tevens supermakkelijk verplaatsen op het moment dat je geen ruimte meer over hebt.

Je kunt alle functies en verbeteringen hier vinden. De nieuwe functies zijn per direct beschikbaar. Als je wilt deelnemen aan de bèta en van de nieuwe functies gebruik wilt maken, kun je dit via de cliënt doen onder Settings -> Account -> Bèta Participation. Na een herstart van Steam worden de bèta functies geïnstalleerd.