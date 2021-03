Valve stopt met de ontwikkeling van Artifact

Valve kondigde eerder deze week aan dat het officieel de ontwikkeling van Artifact heeft beëindigd, en dat het nu gratis te spelen is op Steam (waarbij het originele Artifact wordt omgedoopt tot Artifact Classic). Dit markeert een zacht einde voor Valve’s grootste mislukking van een game en de interne pogingen van het bedrijf om koers te corrigeren.

Artifact, oorspronkelijk uitgebracht in 2018, is een digitaal kaartspel gebaseerd op het Dota 2-universum. Hoewel het bij de lancering een behoorlijk aantal spelers had, daalde de interesse erin meteen daarna. Zelfs Gabe Newell noemde het ‘een interessante mislukking’ en zei dat Valve verrast was dat het zo’n grote flop was. Klachten van gebruikers bij de lancering gingen over zaken als de prijsstelling – de aanvankelijke prijs voor het spel leverde je een handvol kaarten op, terwijl je de rest van je kaartspel afzonderlijk, in pakketten of met kaartjes (die ook geld kosten) zou moeten kopen.

Valve kondigde vorig jaar aan dat het bezig was met een opknapbeurt van de game, in Anthem-stijl. Deze herstart was blijkbaar zo groot dat er intern naar werd verwezen als Artifact 2. Helaas is die vernieuwing de weg van Anthem opgegaan – wat betekent dat het is verlaten. De onvoltooide, vernieuwde versie van Artifact is op Steam gezet als Artifact Foundry. De game is nog niet af, maar Valve verzekert dat het alleen nog maar ‘gepolijst’ is en dat de gameplay zelf is afgerond.

Wat betreft de reden waarom het alles heeft geschrapt, was Valve er verfrissend eerlijk over: niemand was geïnteresseerd, of in ieder geval niet genoeg mensen waren geïnteresseerd om het de moeite waard te maken. De aankondiging luidt:

“Hoewel we redelijk tevreden zijn, hebben we de meeste van onze doelen bereikt, maar we zijn er niet in geslaagd om het aantal actieve spelers op dit moment op een niveau te krijgen dat verdere ontwikkeling rechtvaardigt . Hoewel beide games speelbaar blijven, we zijn niet van plan om verdere gameplay-updates te verzenden. “