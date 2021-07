Valve kondigt Steam Deck aan

Valve heeft vanavond de Steam Deck aangekondigd, een handheld waarop je al je Steam-games op kunt spelen. Check hier meer details over het toffe apparaat.

Het apparaat zal behoorlijk wat kracht onder motorkap hebben. Valve durft zelfs te beweren dat je zeker je gehele Steam-bibliotheek kunt draaien op het apparaat. Als we de specificaties bekijken dan lijkt daar een behoorlijke kern van waarheid in te zitten. De controls bestaan uit grotendeels dezelfde buttons als een gemiddelde controler: twee thumbsticks, x-y-a-b buttons en schouderknoppen. Onder de thumbsticks zitten echter ook touchpads, of trackpads zoals Valve ze noemt. Deze moeten voor extra precisie zorgen tijdens het spelen van games die je normaliter niet met een controller zou spelen?

Naast dat het apparaat on-the-go erg tof is, kun je de Steam Deck thuis ook aan een extern beeldscherm en externe hardware (eg. toetsenbord en muis) hangen, om ‘m zo als PC te gebruiken. Er is normale software te installeren, je kunt streamingdiensten gebruiken of gewoon een beetje browsen. De externe apparaten zijn via een docking station aan te sluiten, deze wordt echter niet mee geleverd en hier komt later nog meer informatie over naar buiten. Bekijk hieronder de specificaties en een aantal beelden.

¬†Processor¬† AMD APU CPU: Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5GHz (up to 448 GFlops FP32) GPU: 8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6GHz (up to 1.6 TFlops FP32) APU power: 4-15W RAM 16 GB LPDDR5 RAM (5500 MT/s) Storage 64 GB eMMC (PCIe Gen 2 x1) 256 GB NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4) 512 GB high-speed NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4) Resolution 1280 x 800px (16:10 aspect ratio) Type Optically bonded LCD for enhanced readability Display size 7″ diagonal Brightness 400 nits typical Refresh rate 60Hz Touch enabled Yes Sensors Ambient light sensor

Een uitgebreide versie van Steam zal als een operation system fungeren. Hier vind je nagenoeg alle functies die je normaliter ook in de applicatie kunt gebruiken: de chat, winkel, vriendenlijsten, remote play, community, cloud saves.

Bezoek ook de website voor nog meer informatie. De Steam Deck wordt in 2021 verscheept en zal in eerste instantie 419 euro gaan kosten. Als PC gamer heb ik hier wel interesse in, maar ik ben ook zeker benieuwd naar wat jullie er van vinden! We horen het graag in de reacties.