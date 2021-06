Tijdens de soms bizarre PC Gaming Show kwam Gabe Newell (baas van Valve) met een leuke boodschap.

Steam Next Fest

Er werd kort ingegaan op dit toffe festival. Van woensdag 16 juni t/m dinsdag 22 juni kunnen gamers zien welke games er gaan uitkomen op steam. Sommigen met een speelbare demo! Gabe Newell was in ieder geval erg enthousiast. Ben jij ook benieuwd naar de games die op steam gaan uitkomen, waaronder VR games? Mis Steam Next Fest dan niet.