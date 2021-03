Valve heeft hevige concurrentie van Epic Games

Jarenlang werd de online digitale videogame store voor pc gedomineerd door voornamelijk één bepaald bedrijf, Valve. Via de Steam-markt konden spelers talloze videogametitels claimen voor hun digitale collectie. Hoewel er andere services van concurrenten opdoken, bood geen van hen een te grote stimulans om via hun alternatieve storefront-service te gaan.

Dat was totdat Epic Games Store zich bij de mix voegde. Omdat Epic het geld had om de winkelpui echt te ondersteunen, zagen we verschillende pogingen om spelers op hun digitale storefront-client en weg van Valve’s Steam-marktplaats te krijgen. Een van de manieren om dit te doen, was via contractafspraken met uitgevers en ontwikkelaars. Via Epic Games Store zouden de IP-eigenaren een betere inkomstenvermindering hebben en met Epic Games die deals aanbieden, zouden deze titels exclusief worden voor de Epic Games Store voor een vooraf bepaalde tijdsduur.

Deze zet was niet zo populair bij pc-spelers. Een andere manier om spelers op de client te krijgen, was echter een enorme hit. Elke week biedt Epic Games Store spelers een gratis videogame-titel. Het enige dat een speler hoeft te doen, is een gratis Epic Games Store-account aanmaken en een exemplaar claimen dat aan je account wordt gekoppeld en beschikbaar is om te downloaden wanneer je geïnteresseerd bent in het spelen van de game. We hebben in het verleden verschillende games gezien die allemaal gratis waren, van de Batman Arkham-franchise tot Grand Theft Auto V.

Het beste van alles is dat je de hele week een exemplaar kunt claimen, dus als je de eerste dag waarop de game wordt onthuld gemist, zodat spelers een exemplaar kunnen pakken, heb je de hele week tot de titelaanbieding van de volgende week.