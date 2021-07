Valve claimt nog geen game te kennen die de Steam Deck niet kan draaien

Valve heeft wat meer informatie gegeven over hoe het bedrijf de hardware van de Steam Deck heeft getuned om de nieuwste games erop te kunnen draaien.

De hardware van de handheld PC liegt er immers niet om en is wellicht de reden dat veel mensen overwegen om een aan te schaffen. Het systeem maakt gebruik van een custom AMD APU die Zen 2 en RDNA 2 runt, met 16GB aan LPDDR5 RAM. Doordat het kleine scherm gebruik van al deze hardware maakt, is het ook meteen een sterker dan die van concurrenten op de markt.

Maar Steam Deck had niet altijd dit prestatieniveau. Valve onthulde in een nieuw interview met IGN dat het vooral interessant was om te zien hoe de nieuwste Steam-releases op het systeem draaien. Na het testen van verschillende prototypes, kwam Valve tot de huidige configuratie, die volgens de ontwikkelaar nog geen problemen heeft met het draaien van die games.

“We hebben de afgelopen jaren naar verschillende games gekeken in de back-catalogus, maar de echte test voor ons waren games die vorig jaar uitkwamen. Ze konden gewoon niet zo goed draaien op de eerdere typen prototypes en architecturen die we aan het testen waren”, onthulde Valve-ontwikkelaar Pierre-Loup Griffais.

“Dit is de eerste keer dat we het prestatieniveau hebben bereikt dat nodig is om de nieuwste generatie games echt probleemloos te spelen. Alle games die we speelbaar wilden hebben, zijn eigenlijk de hele Steam-bibliotheek. We hebben niet echt iets gevonden dat we naar dit apparaat kunnen gooien dat het niet aankan.”

Griffais legde ook uit dat de trend om te streven naar hogere framerates en scherpere resoluties het Steam Deck nog meer helpt, vanwege de relatief lage resolutie van slechts 800p en het framerate-doel van 30 fps, waardoor games naadloos kunnen worden verlaagd.

“Als mensen sterk de voorkeur gaan geven aan beeldkwaliteit, bevinden we ons misschien in een positie waarin we wat compromissen moeten sluiten, maar dat hebben we nog niet echt gezien”, voegde Griffais eraan toe.

Het is de moeite waard om te vermelden dat games die niet werken op Proton mogelijk helemaal niet op het Deck draaien, tenzij je natuurlijk besluit er gewoon Windows op te draaien.

Het Steam Deck wordt in december verzonden en is verkrijgbaar in drie configuraties vanaf $400.