Valsspelers kregen eigen server in Fall Guys

Fall Guys is zonder twijfel een van de meest populaire games van dit moment. Echter zijn er ook genoeg gamers die er bij valsspelen. Ontwikkelaar Mediatonic gaf aan een aparte server te hebben gemaakt voor deze mensen.

Dit nieuws bracht de ontwikkelaar zelf via Twitter. De server kreeg de naam Cheater Island en bevatte zoals verwacht alleen spelers die bijvoorbeeld de game gehackt hadden. Hierdoor zouden deze spelers meteen na de start van een ronde de finish bereiken. In dezelfde Twitter-thread van Mediatonic zijn daar beelden van te zien. Vervelend natuurlijk voor andere spelers, waardoor Mediatonic er een stokje voor ging steken. Tijdens de lancering van Fall Guys verzamelde de ontwikkelaar veel informatie over het gedrag van valsspelers, waardoor er steeds meer gedetecteerd werden.

Mediatonic lijkt echter nog niet klaar te zijn met valsspelers. Fall Guys’ volgende update heet namelijk Big Yeetus and anti-cheatus. Dit geeft een duidelijke hint waar deze update in ieder geval over zal gaan.