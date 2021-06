Valorant krijgt mobiele versie

Valorant, de FPS ontwikkeld door Riot Games, krijgt komend jaar een mobiele versie. Het zou volgens de studio geen simpele port worden van de PC-versie.

Dit nieuws komt van website Polygon, dat een interview had met executive producer Anna Donlon. Zij belooft dat deze versie een unieke mobiele ervaring wordt die speciaal ontwikkeld is voor de mobiele apparaten. Er zal dan ook geen cross-play bestaan tussen de twee versies. Een klein nadeel is dat de ontwikkeling van de consoleversies van Valorant hierdoor op een laag pitje gezet zal worden.

De PC-versie van Valorant kwam precies een jaar geleden uit.