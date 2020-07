Valorant heeft een speciale bundel van bijna 100 euro

Valorant mag dan wel een free-to-play game zijn, maar de prijzen die er voor cosmetische items worden gevraagd liegen er niet om. Zo is er een Ultiamte voor je wapens van bijna 100 euro!

De Ultra Edition skin bundel geeft je mes en je vier wapens de uiterlijk van een draak. Nee, niet alleen de kleuren en patroon, maar echt als een draak inclusief animaties. De bundel is inmmiddels al verkrijgbaar voor 9900 VP (ongeveer 95 euro) of beter gezegd bijna 20 euro per skin.

Alhoewel de prijzen niet veel verschillen met die van de character skins van League of Legends, is het toch best prijzig in vergelijking met andere games. Zo is de hoogste prijs van een wapenskin in Apex Legends 18 euro en zijn er in Call of Duty Warzone bundels voor zelfs nog lagere prijzen.

Aangezien Riot Games al heeft laten weten dat Valorant voorlopig geen skins voor de personages zal krijgen, zullen we het voorlopig met deze (prijzige) wapenskin bundels moeten doen. Wat vinden jullie van de beprijzing van de Ultimate Edition skin? Laat het ons vooral weten in de reacties.