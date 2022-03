Valkyrie Elysium voor het eerst getoond

Square Enix brengt nog meer nieuwe IP’s uit dit jaar, zo ook JRPG Valkyrie Elysium. Ga op een bijzonder avontuur in een droevige, duistere wereld vol met mythologische gevaren.

Zoals we het graag zien van een Japanse RPG zien we onwijs veel actie voorbij komen met prachtige effecten en spannende gevechten. Er wordt gesproken over Ragnarok, het Noorse einde van de wereld, dus dat lijkt ook het thema te zijn. We zien monster geïnspireerd door deze mythologie, maar ook voldoende tinten die ons denken aan bijvoorbeeld Final Fantasy.

Check hieronder de spannende trailer. Valkyrie Elysium komt dit jaar nog uit, al is niet bekend wanneer, voor zowel de Playstation 4 als Playstation 5.