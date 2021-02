Valheim breekt record met meer dan 500.000 gelijktijdige spelers

Kort nadat er aangekondigd werd dat Valheim meer dan drie miljoen keer verkocht is in twee weken, heeft de game nog een record verbroken.

De game schoot tijdens de lancering omhoog naar de top drie van meest gespeelde games op Steam. Op dat moment werden er 367.443 gelijktijdige spelers geteld. Sindsdien heeft de game dat indrukwekkende aantal met een nieuw record verpletterd.

Het record van Valheim ligt nu op 502.387 online spelers tegelijkertijd. Het groeit zo snel dat zelfs Steamcharts moeite heeft met de meest recente telling bij te houden.

Het hebben van meer dan een half miljoen spelers was genoeg voor Valheim om Data 2 over te nemen. Het heeft daardoor de tweede plek geclaimd. Op de eerste plaats staat Counter-Strike: Global Offensive.

Het is moeilijk te voorspellen hoe ver het succes van Valheim vanaf hier zal reiken. Er is nog ruimte voor de game om nog hoger te scoren, maar het is onwaarschijnlijk dat de game het niveau van bijvoorbeeld PUBG gaat evenaren. De tijd zal het zeggen, want zelfs bij PUBG had men niet verwacht dat die CS: GO of Data 2 zou overtreffen.

