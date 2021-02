Valheim al twee miljoen keer over de toonbank

Survival-game Valheim heeft na een succesvolle eerste week in Early Access de trend doorgezet. Nu na twee weken hebben ze ruim twee miljoen kopiën van de game verkocht via Steam.

Valheim is op 2 februari uitgekomen in Early Access op Steam. Afgelopen week, op 9 februari, werd al naar buiten gebracht door ontwikkelaar Iron Gate Studio dat er ze over de grens van een miljoen zijn gekropen. Naast de goeie verkoop was de game in die week de vierde meest gespeelde game op Steam die dag, met 160.000 spelers. Erg indrukwekkend!

Nu een week later gaat het alleen maar beter. Ze hebben nog een miljoen extra kopiën verkocht en afgelopen weekend stonden ze zelfs op de tweede plaats met meest gespeeld, met een stevige 367.000 spelers. In Valheim speel je als viking die moet overleven in een soort tussenwereld, geïnspireerd door de viking-cultuur. Denk een beetje aan een combinatie van Valhalla en Rust. Benieuwd? Check hieronder dan een gameplay video. Uiteraard zijn we benieuwd of jullie ook al met de game aan de slag zijn gegaan? Zo ja, wat vinden jullie er van? We horen het graag!