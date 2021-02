Vacature van Microsoft wijst naar nog een AAA Halo project bij 343

Het ziet er goed uit voor Halo-fans, want Microsoft heeft een vacature online geplaatst, die wijzen op een nieuwe Halo project bij 343 Industries.

De ontwikkelaar is namelijk op zoek naar een producer die gaat werken aan ‘een nieuw project in het Halo-universum’. De gelukkige zal aan het werk gaan in Redmond, Washington waar de Halo-ontwikkelaar gevestigd is.

“343 Industries is op zoek naar een producent om een ​​nieuw project in het Halo-universum te helpen ontwikkelen,”

luidt de omschrijving van de vacature. Aangezien er geen referentie naar Halo Infinite wordt gemaakt, kunnen we er wel vanuit gaan dat het om een nieuw avontuur gaat.

Daarnaast maakt de vacature duidelijk dat het om ‘een nieuwe rol’ gaat en het is ook niet echt logisch om zo laat in de ontwikkeling van een game nog een producent aan te nemen. Eerder hoorden we namelijk dat alle content van de game klaar is, maar dat de ontwikkelaar nog aan het polijsten is.

Of dit een voortzetting zal zijn van de strategiespelserie Halo Wars, een spin-off in de trant van Halo: ODST, of iets anders, valt nog te bezien.

De Halo-wereld is rijk aan kennis en zit boordevol geschiedenis, dus het team van 343i en Microsoft heeft een rijke keuze als het gaat om het verkennen van het universum dat Master Chief, Cortana en het verbond heeft voortgebracht.

Halo Infinite staat voor later dit jaar gepland en de multiplayer ervan zal free-to-play worden.

Eerder deze week kwam 343 al in het nieuws: de ontwikkelaar meldde namelijk dat de Halo Master Chief Collection ‘naar een andere plek zal komen om te kunnen spelen’.