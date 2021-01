Vacature bij Ubisoft hint naar Splinter Cell VR-multiplayer

Er is een vacature online gekomen bij de Duitse tak van Ubisoft waarbij gevraagd wordt naar een Project Owner & Senior Multiplayer Lead Game Designer (f/m/d). Zeg dat maar eens een paar keer vlot achter elkaar.

In de omschrijving staat dat ze een teamleider zoeken voor een nieuw team die zich gaat focussen op de multiplayer van Splinter Cell VR. Wat de multiplayer precies inhoudt is nog maar de vraag, daar wordt uiteraard nog niet over gesproken.

Wel werd eerder al geteased dat het om Occulus Exclusives gaat, wat natuurlijk balen is voor de eigenaren van andere brillen. Of dit nog steeds het geval is weten we niet, dit is pas het eerste nieuws rondom de reek sindsdien. Zien jullie een multiplayer variant van Splinter Cell in VR wel zitten? Of zie je de reeks liever terugkomen in al zijn oude glorie, vol met sluipen en stille moorden?