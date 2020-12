Uri Geller biedt na 20 jaar excuses aan voor Kadabra-dispuut

Uri Geller, ‘s werelds meest bekende lepelbuiger, heeft excuses gemaakt aan Nintendo voor het verbieden van Kadabra.

Begin 2000 uitte Geller flinke kritiek op het Japanse bedrijf vanwege de betreffende Pokémon. Nu, zo’n 20 jaar later, komt de mentalist dus terug op die beslissing. Hij zal de verkoop van Kadabra-kaarten niet meer tegenhouden.

Dat Uri Geller eerder wat problemen had met Kadabra is op zich niet heel gek. Kadabra wordt in Japan namelijk geschreven als Yungerer of Yungeller. Daarnaast draagt de Pokémon standaard een lepel bij zich. Het was toentertijd in ieder geval genoeg aanleiding voor Geller om een verbod aan te vragen voor Kadabra-kaarten. Gelukkig voor de liefhebber is hij daar nu op terug gekomen!

I am truly sorry for what I did 20 years ago. Kids and grownups I am releasing the ban. It’s now all up to #Nintendo to bring my #kadabra #pokemon card back.

It will probably be one of the rarest cards now! Much energy and love to all!https://t.co/Rv1aJFlIKS pic.twitter.com/5zDMX5S8WA

— Uri Geller (@TheUriGeller) November 28, 2020