Uplay+ heet voortaan Ubisoft+; Stadia en Luna bèta onderweg

Ubisoft heeft de naam van diens abonnementsservice Uplay+ verandert in Ubisoft+.

Ubisoft+ is de nieuwe naam van Uplay+, dat bekend staat als Ubisoft game-abonemmentsservice op de pc. De naam Uplay wordt uitgefaseerd, doordat eerder bekend werd dat de naam Uplay Ubisoft Connect zal worden.

De grote verandering die Ubisoft+ met zich meeneemt, is het feit dat het multi-platform gaat worden. Als je een abonnement neemt op het ene platform zul je op de andere ondersteunde platforms toegang hebben tot dezelfde bibliotheek. In het huidige geval zal een PC-abonnement (waar het op dit moment alleen nog op te verkrijgen is) toegang verlenen voor Luna en Google Stadia.

Voor Luna zal er op 10 november een bèta van Ubisoft+ komen en op diezelfde dag zal de naam voor de pc ook veranderen. Er vanuit gaande dat je dan toegang hebt tot Luna zul je vanaf dan ook toegang krijgen tot de biblitheek op de pc zonder extra kosten.

Ditzelfde geld ook voor de Stadia versie die later dit jaar wordt verwacht en daarvoor heb je ook geen Stadia Pro abonnement voor nodig. Dit is een behoorlijke verandering voor Stadia, dat voorheen alleen grotere games voor de volle mep verkocht en kleinere weggaf als onderdeel van Stadia Pro.

Later dit jaar komen games als Assassin’s Creed Valhalla en Immortals Fenyx Rising uit die cross-platform progressie ondersteunen. Dit betekent dat je op de PC, Luna en Stadia kunt switchen zonder steeds opnieuw te hoeven beginnen.

Ubisoft+ is een abonnementsdienst voor de PC die je €14,99 kost. Het is vergelijkbaar met EA Play Pro en bevat alle games van de uitgever voor de PC, inclusief de games die er nog voor verschijnen.