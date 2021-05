Update voor Microsoft Surface Duo zorgt dat het een handheld wordt

Microsoft heeft nooit echt een poging in de handheldmarkt gedaan, maar geeft eigenaren van een Microsoft Surface Duo wel een optie toe.

Het bedrijf heeft namelijk een update voor de Surface Duo online gegooid, die er eigenlijk voor zorgt dat de tablet om te zetten is naar een handheld, dankzij touch controls. als je een van de Xbox Game Pass games via de cloud speelt, kun je het onderste scherm worden gebruikt voor de besturing.

Om dit te doen, heb je wel een Xbox Game Pass Ultimate abonnee nodig, maar daardoor kun je wel games als Gears 5, River City Girls, Nier: Automata, Dead Cells, Tell Me Why, Spiritfarer, Sea of Thieves en vele andere ‘on-the-go’ spelen. Je zult daarnaast ook nog wel ‘even’ de Surface Duo in huis moeten halen.

A very cool update goes live for #SurfaceDuo customers today! Working with @Xbox we've put touch controls on to the second screen. More than 50 games are available to play with touch for @xboxGamePass Ultimate Members. pic.twitter.com/ZPIqQZXxS4

— Panos Panay (@panos_panay) May 24, 2021