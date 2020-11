Unto The End verschijnt op december 9

Het winterse Unto The End, een uitdagende 2D actie-platformer met een sterke focus op de combat, zal vanaf 9 december verkrijgbaar zijn op meerdere platformen.

De game zal allereerst verschijnen op de PlayStation 4, Xbox One, daarnaast ook verkrijgbaar zijn via Steam, COG.com en Google Stadia en tot slot tevens verschijnen op Xbox Game Pass. Er zal ook een Switch-versie uitkomen. Eigenaren van die console moeten echter nog iets langer wachten: tot 17 december om precies te zijn.

Het door 2 Ton Studios ontwikkelde Unto The End zal geen gemakkelijk tussendoortje worden. Zo zal de combat erg uitdagend zijn en dient de speler rekening te houden met talloze vallen. De winterse setting maakt de speelwereld er tot slot niet veel vriendelijker op. De game lijkt dus met name interessant zijn voor de doorgewinterde liefhebbers van moeilijke games.

Toch benieuwd geworden? Bekijk dan snel de trailer hieronder!