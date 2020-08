Untitled Goose Game krijgt multiplayer

Iedereen is wel eens langs een gans gelopen, waarna de gevleugelde terror ernstig begon te sissen. Toch? Moet je je eens voorstellen, dat het er twee zijn. Raak maar vast in paniek!

Het immens populaire Untitled Goose Game, waarbij je zo’n vervelende vogel bestuurt en mensen lastig valt, krijgt multiplayer. Ontwikkelaar House House laat middels de grappige trailer weten dat we per 23 september de gratis update krijgen die de multiplayer toevoegt. Ook is er een fysieke versie van de game in ontwikkeling, hier hopelijk later meer over.

In Untitled Goose Game is het je doel om zoveel mogelijk spullen van mensen af te pakken, nadat je even goed naar ze ‘gehonkt’ hebt, om je vijver zo vol mogelijk te krijgen. Het is voornamelijk erg leuk om de mensen tot in den treuren lastig te vallen, zoals ze normaliter bij jou doen.