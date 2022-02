Until Dawn-ontwikkelaars werken mogelijk aan nieuwe game

Supermassive Games, makers van Until Dawn en The Dark Pictures Anthology, zijn wellicht met nog een andere game bezig. Er is namelijk een mogelijke titel, uitgever en releaseperiode gevonden via trademarks.

Het gaat om een project genaamd The Quarry, waarvan het logo te vinden is op het Europese kantoor voor IP. Naast de titel lijkt 2K Games de uitgever achter dit project te zijn. Een mogelijke releaseperiode lijkt ergens dit jaar te zijn. Supermassive Games noch 2K hebben hier iets over aangekondigd. We nemen dit nieuws voorlopig dus nog maar even met een korreltje zout.