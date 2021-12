unrunning Event in GTA Online: Bonussen bij Gunrunning Sell Missions, Driedubbele Beloningen in de Bunker Series en meer

GTA Online’s Gunrunning event is van start gegaan , met GTA$ en RP boosts bij Gunrunning Sell Missions, Driedubbele Beloningen in the Bunker Series, Dubbele Beloningen bij Mobile Operations Missions en Top Fun, en nog veel meer.

Bovendien kunnen spelers uitkijken naar een gratis unlockable Manor PRBG T-Shirt door simpelweg in te loggen.

Meer hoogtepunten van de update zijn onder meer:

Driedubbel GTA$ en RP in The Bunker Series

in The Bunker Series 50% extra GTA$ en RP bij Gunrunning Sell Missions

bij Gunrunning Sell Missions Dubbel GTA$ en RP bij Mobile Operations Missions en Top Fun

bij Mobile Operations Missions en Top Fun Dubbel Car Club Rep bij alle Car Meet Races (Sprint, Street Race, en Pursuits)

bij alle Car Meet Races (Sprint, Street Race, en Pursuits) Gratis T-Shirt Unlock : Iedereen die inlogt ontvangt een Manor PRBG T-Shirt

: Iedereen die inlogt ontvangt een Manor PRBG T-Shirt Car Meet Prize Ride : Scoor de Emperor Vectre door in de loop van 2 – 13 december in de Top 5 van 12 verschillende Pursuit en/of Street Races

: Scoor de Emperor Vectre door in de loop van 2 – 13 december in de Top 5 van 12 verschillende Pursuit en/of Street Races Nieuwste Test Track Voertuigen : Karin Sultan Classic, Obey Tailgater S, en Übermacht Cypher

: Karin Sultan Classic, Obey Tailgater S, en Übermacht Cypher Het nieuwste Lucky Wheel Podium Voertuig is nu de Mammoth Squaddie

is nu de Mammoth Squaddie 40% korting op alle bunkers en bijbehorende upgrades, renovaties en aanpassingen, evenals het Mobile Operations Center en alle MOC-upgrades

op alle bunkers en bijbehorende upgrades, renovaties en aanpassingen, evenals het Mobile Operations Center en alle MOC-upgrades Extra kortingen : 35% korting op Ocelot Jugular, Maibatsu Penumbra FF en Pegassi Tempesta, plus 30% kortingen op de JoBuilt P-996 LAZER evenals alle LS Car Meet Merch Shop Racing Suits

: 35% korting op Ocelot Jugular, Maibatsu Penumbra FF en Pegassi Tempesta, plus 30% kortingen op de JoBuilt P-996 LAZER evenals alle LS Car Meet Merch Shop Racing Suits Lopende Prime Gaming-bonus: spelers die hun Social Club-account aan Prime Gaming koppelen, krijgen deze week een GTA$100K-bonus voor het ergens deze week spelen

Check voor alle details rondom deze update even de Newswire van Rockstar!