Unreal Engine 5-techdemo’s zijn oogverblindend mooi

De ontwikkelaar van Gears of War, The Coalition, heeft een aantal techdemo’s online gezet. Ze zijn gemaakt in de nieuwe Unreal Engine 5 en doen onze monden openvallen.

Tijdens de GDC hebben ze de Unreal Engine 5-demo’s al getoond, maar nu zijn ze ook publiekelijk gemaakt. De demo, genaamd Alpha Point, is de eerste demo die ze volledig in de nieuwe engine hebben gemaakt. Ook is er een video waarbij ze laten zien hoe een personage in real-time wordt gerenderd op de Xbox Series X.

Of ze ook al games op de planning hebben is niet zeker. Het kost natuurlijk een hoop tijd om zo’n nieuwe techniek helemaal eigen te maken. Het beloofd in ieder geval een hoop moois voor de toekomst. Check hieronder de demo’s en laat je omver blazen door deze prachtige video’s. Vorig jaar kregen we ook al een Playstation 5-demo van de engine te zien. Wij kunnen niet wachten tot we games op deze manier kunnen spelen!