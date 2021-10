Universal’s Monsters komen naar Fortnite

Het is inmiddels alweer oktober en dat betekent dat er veel Halloween-content naar videogames zal komen. Zo ook bij Fortnite, die de Universal Monsters zal gaan ontvangen.

Dit nieuws werd bekendgemaakt op de Twitter-pagina van de game. Er zijn inmiddels al twee fameuze monsters bekendgemaakt; Frankenstein’s Monster en The Mummy. Niet alleen zullen deze personages als skins beschikbaar zijn, ook hun wapens en items zullen custom skins krijgen. Hoewel er nog meer monsters worden verwacht, is het nog niet duidelijke welke precies. Ondergetekende speculeert dat we nog wel eens The Wolfman, The Invisible Man en/of The Bride of Frankenstein kunnen gaan tegenkomen.