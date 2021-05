UNIQLO en Animal Crossing brengen samen kledinglijn uit

Uniqlo lanceert een kledinglijn gebaseerd op Animal Crossing: New Horizons. De kleding is op 24 mei te verkrijgen in Nederland.

De collectie laat zich inspireren door het concept ‘contact maken met vrienden’. Iets wat ook een grote rol speelt in de Animal Crossing-reeks. De volledige collectie is hier te bekijken. Er verschijnt daarnaast ook een digitale collectie, bestaande uit 21 T-shirts. Die is alvast te bekijken op Uniqlo’s eigen eiland.