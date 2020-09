Undertale viert vijfde verjaardag met vinyl OST

Undertale bestaat vijf jaar in 2020 en dat wordt gevierd met een nieuwe vinyl-collectie van de soundtrack. In een royale boxset komt alle muziek uit de indiegame naar de gevoelige plaat.

Ontwikkelaar Toby Fox vierde de vijfde verjaardag van zijn game met een digitaal concert van de soundtrack. Het optreden werd in mei 2019 opgenomen in Tokio. Na afloop van het concert kondigde Fangamer aan dat er een hoop nieuwe merch van Undertale op de markt komt, waarna op Twitter werd aangekondigd dat de vinyl soundtrack eraan komt. In de set, die maar liefst vijf LP’s bevat, zitten alle 109 tracks uit Undertale die allemaal gecomponeerd zijn door Toby Fox. Wil je de set bestellen, dan ben je helaas al te laat voor de eerste druk. Voor de volgende druk kun je echter nog bestellen, maar dan wordt de soundtrack pas midden april 2021 verzonden. In Europa kan je de soundtrack voor 78 euro bestellen bij Black Screen Records.



The UNDERTALE Complete Soundtrack vinyl box set is here! 109 tracks across five LPs, wrapped up in lots of beautiful new art. Available now: https://t.co/toUYnoKdNx pic.twitter.com/MxnsOih7Td — Fangamer (@Fangamer) September 16, 2020

Undertale verscheen oorspronkelijk op 15 september 2015. In de indiegame kruip je in de huid van het kind Frisk, dat zich een weg moet banen door The Underground. In deze duister dimensie liggen verschillende monsters ronddwalen. De game is geïnspireerd door klassieke titels als Earthbound, Mario and Luigi RPG en Brandish.